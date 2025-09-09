CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada CHP'li pek çok isme tepki gösteren Gürzel, "CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Peki, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir? İşte Özlem Vural Gürzel hakkında merak edilenler.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını alan Gürzel, daha sonra Londra'da yabancı dil öğrendi. Gürzel, özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerine CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek adım atan Özlem Vural Gürzel, üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Gürzel'in evli ve iki çocuk annesi olduğu biliniyor.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL CHP’DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül 2025 Pazartesi akşamı CHP'den istifa etme gerekçelerini şöyle sıraladı: