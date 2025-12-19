Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik “Partiyi temizleyin” çıkışı yaparak CHP’nin arınması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bıraktığı öğrenildi.

BERAT TEMİZ -Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olma veya bir partinin başına geçme gibi bir niyetinin olmadığı ifade ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

KÜRESEL GELİŞMELERE ODAKLANACAK

Avukatı Celal Çelik’in hukuk ofisini çalışma ofisi olarak kullanmaya başlayan eski CHP liderinin, gündelik siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı, çeşitli platformlarda yayınlanan makalelerine devam edeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından da zaman zaman videolu paylaşımlar yaparak değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Öte yandan eski CHP liderinin, ‘Gölge Kabine’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlanmasıyla çift başlılık yaşanacağını savunduğu, paralel yönetimden rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, kendi döneminde partinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını hatırlatarak “Benim zamanımda böyle iddialar olsa gereğini yapardım” dediği belirtiliyor.

Bu arada DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu’na “genel başkanlık teklif ettiği” iddiasına ilişkin “Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber” ifadesini kullandı.



