Beşiktaş uzun süredir uğraştığı stoper transferini bitirdi. Wolverhampton ile 18 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldı. Beşiktaş için bütün alacaklarını bırakan 28 yaşındaki stoper, bugün İstanbul’a geliyor.

MURAD TAMER - Emmanuel Agbadou sonunda Beşiktaş’ta... Siyah beyazlıların uzun süredir peşinde koştuğu Fildişili stoperle ve kulübü Wolverhamton ile her konuda anlaşmaya varıldı. İki kulüp arasında kısa süre önce de anlaşma sağlanmış ancak İngiliz ekibinin son anda bonservis bedelini artırması üzerine Başkan Serdal Adalı masadan kalkmıştı. Transferin gerçekleşmesinde Agbadou belirleyici rol oynadı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz hafta boyunca Beşiktaş’a transferinde kolaylık sağlanması için sürekli baskı yaptı.

TAKIMA KATILACAK

Wolverhamton Kulübü ise Agbadou’ya alacaklarını bırakması durumunda transfere onay vereceğini bildirdi. Başarılı oyuncu kendisini zor durumda bırakan bu şartı da kabul etti Beşiktaş’a gelebilmek için. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfer dönemi öncesinden itibaren ısrarla istediği Emmaneul Agbadou bugün İstanbul’a gelecek. Sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak ve dinlenmeden takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

4,5 YILLIK İMZA

Beşiktaş’ın yeni stoperi Agbadou’nun sözleşmesi 4,5 yıllık olacak. Tecrübeli stoper yıllık 3 milyon avro kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası