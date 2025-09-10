Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Partili milletvekili Rümeysa Kadak, dünyaca ünlü üniversitenin yüzü oldu

Geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi'nden mezun olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, üniversitenin yeni reklam yüzü oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.

OXFORD'DAN MEZUN OLMUŞTU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.

TANITIM MATERYALLERİNDE YER ALACAK

Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.

