AK Partili milletvekili Rümeysa Kadak, dünyaca ünlü üniversitenin yüzü oldu
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi'nden mezun olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, üniversitenin yeni reklam yüzü oldu.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.
OXFORD'DAN MEZUN OLMUŞTU
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.
TANITIM MATERYALLERİNDE YER ALACAK
Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar