Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha: 17 gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si tutuklandı. Öte yandan Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyım atandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun tutuklanmasının ardından operasyonlar sürüyor.

BÖCEK'İN ESKİ GELİNİ DE VAR

Soruşturmanın 5. dalgasında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunlardan 17'si gözaltına alınırken şüphelilerin arasında Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ile belediye bürokratları bulunuyor.

Ekipler diğer 3 kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

TELEVİZYON KANALINA KAYYIM ATANDI

Öte yandan operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

