CHP bölünmenin eşiğinde! Kılıçdaroğlu'nun ofisi genel merkeze döndü...

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrilmişken, mahkemeden çıkabilecek mutlak butlan kararı durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesi bekleniyor. Alarm durumuna geçen genel merkez tarafı da "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanat ile karşı karşıya geldi. Parti içerisindeki belirsizliğin had safhada olduğu bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde ise oldukça hareketli günler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARETÇİ AKINI

Sabah'ta yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi, son haftalarda ziyaretçi akınına uğruyor. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından parti meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı iddia edildi.

Partiye yakın kaynaklar, genel merkez baskısından bunalan birçok örgüt temsilcisinin, muhtemel bir mutlak butlan kararı durumunda hızla taraf değiştirerek Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden yol yürüyebileceğini vurguluyor.

KONGRE TAKVİMİ RAHATSIZ ETTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu öne sürülüyor. Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı. Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "muhtemel bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.

KONGRE SÜRECİNİ SIFIRDAN BAŞLATMAK İSTİYOR

15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında yer alırken, Kılıçdaroğlu tarafı mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor.

"PARTİDE KALMALARI İÇİN KİMSEYE RİCACI OLMAZ"

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde parti içerisinde toplu istifaların başlayacağına yönelik söylentilere ilişkin, "Böyle bir durum olursa Kemal Bey istifa edene 'dur' demez. Partide kalmaları için kimseye ricacı olmaz" değerlendirmesinde bulunuyor.