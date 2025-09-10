CHP’de yeni yönetim için çalışmalar başladı bile: Özel’in A Takımı Kılıçdaroğlu ile çalışabilir

Berat Temiz / ANKARA - CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek dava için geri sayım başladı. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi hâlinde Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Olağan Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi yönetime geri dönecek. Bu durumda ilginç bir durum ortaya çıkacak.

Mevcut PM’de bulunan 12 isim bir önceki dönemde de PM’de yer aldıkları için Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan olması hâlinde PM üyesi olarak görevlerine devam edecek. Bu isimler, Özgür Özel’in A takımında yer alan Genel Başkan Yardımcıları; Gamze Taşcıer, Gökan Zeybek, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Pınar Uzun, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile PM üyeleri; Ahmet Hakan Uyanık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat ve Semra Dinçer.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşüne karşı çıkan ve Özel’e yakınlığıyla bilinen Murat Emir, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Bülent Tezcan da Parti Meclisine dönecek. Özgür Özel’in böyle bir durumda bu isimlerden istifa etmelerini isteyebileceği belirtiliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun da yeniden göreve geldiğinde MYK’da değişiklik yapabileceği ve Özel’e yakın isimleri parti yönetiminden uzaklaştıracağı konuşuluyor.