Yine Batı'ya Türkiye'yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririz

CHP'de mahkemenin İstanbul İl Başkanlığı kararının gerilimi sürerken partinin Genel Başkanı Özgür Özel, yine İngilizlere koştu. Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda ülke yönetimini şikayet etmekle kalmadı bir de tehdit etti.

Özel, Erdoğan'ın Rusya benzeri tek partili bir sistem kurmaya çalıştığını iddia etti:

"Hükümet gelecekteki iktidara darbe düzenliyor. Son seçimi kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan, tüm anketlerde önde çıkan bir partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye de gider"

"CHP KARARLARI TANIMAYACAK"

Özel, Türkiye’de alt mahkemelerin seçim meselelerinde karar verme yetkisine sahip olmadığını, bu konuların yüksek mahkemelerin yetki alanına girdiğini düşündüğünü ve CHP’nin bu tür kararları tanımayacağını söyledi.

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynayabiliriz... ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz."

"HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRİRİZ"

Özel, baskılara karşı nasıl cevap vereceklerine dair çeşitli planlarının olduğunu, bunlar arasında Türkiye’de “hayatı durma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerinin” de bulunduğunu söyledi.

CHP lideri, milyonlar değil, “on milyonlarca” kişinin bir araya gelebileceğini öne sürdü ancak ayrıntı vermekten kaçındı:

“Erdoğan’ın hazırlık yapmasını istemiyorum. O da bizim tepkimizin ne olacağını öngörmeye çalışıyor.”