Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Yine Batı'ya Türkiye'yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririz

Yine Batı'ya Türkiye'yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yine Batı&#039;ya Türkiye&#039;yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririz
Türkiye, CHP, Özgür Özel, Financial Times, Erdoğan, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özel, Financial Times'a verdiği röportajda, ülkeyi hem şikayet etti hem de 'Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız' sözleriyle tehdit etti.

CHP'de mahkemenin İstanbul İl Başkanlığı kararının gerilimi sürerken partinin Genel Başkanı Özgür Özel, yine İngilizlere koştu. Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda ülke yönetimini şikayet etmekle kalmadı bir de tehdit etti. 

Özel, Erdoğan'ın Rusya benzeri tek partili bir sistem kurmaya çalıştığını iddia etti:

"Hükümet gelecekteki iktidara darbe düzenliyor. Son seçimi kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan, tüm anketlerde önde çıkan bir partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar... Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve... tek seçenek direnmek. CHP giderse Türkiye de gider"

"CHP KARARLARI TANIMAYACAK"

Özel, Türkiye’de alt mahkemelerin seçim meselelerinde karar verme yetkisine sahip olmadığını, bu konuların yüksek mahkemelerin yetki alanına girdiğini düşündüğünü ve CHP’nin bu tür kararları tanımayacağını söyledi.

Yine Batı'ya Türkiye'yi şikayet etti! Özgür Özel: Hayatı durma noktasına getiririz - 1. Resim

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynayabiliriz... ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz."

"HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRİRİZ"

Özel, baskılara karşı nasıl cevap vereceklerine dair çeşitli planlarının olduğunu, bunlar arasında Türkiye’de “hayatı durma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerinin” de bulunduğunu söyledi.

CHP lideri, milyonlar değil, “on milyonlarca” kişinin bir araya gelebileceğini öne sürdü ancak ayrıntı vermekten kaçındı:

“Erdoğan’ın hazırlık yapmasını istemiyorum. O da bizim tepkimizin ne olacağını öngörmeye çalışıyor.”

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için "yerli statüsü" müjdesiTaksim metro kapalı mı, açık mı? Metro İstanbul duyuruda bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan 15 dakikalık görüşme! - PolitikaHikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan 15 dakikalık görüşme!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu uzlaşamadı! Davanın tarihi belli oldu - PolitikaErdoğan ve İmamoğlu uzlaşamadı! Davanın tarihi belli olduGürsel Tekin masayı yumruklayıp CHP'lilerin yüzüne söyledi: Ertan Yıldız'ı işaret etti - PolitikaMasayı yumruklayıp CHP'lilerin yüzüne söyledi!Gürsel Tekin: Vazgeçmeyi düşünmem, artık kucaklaşma vakti - Politika"Ağzım açık kaldı! Bunlar bonzai içmişler"CHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor! - PolitikaCHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor!Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İşte masadaki konular - PolitikaKabinede gündem yoğun! İşte masadaki konular
Sonraki Haber Yükleniyor...