Financial Times yazdı! "Erdoğan sahneyi ele geçirdi! ABD Türkiye’siz hareket edemiyor"

Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Atina'da alarm zilleri: Dengeyi kökten değiştirebilir

Gazeteye göre, iki lider arasındaki "olağanüstü" bağ; İsrail ile artan bölgesel gerilim ve Türkiye’nin uzun süredir gündemde tuttuğu F-35 savaş uçağı talebi nedeniyle ciddi bir sınavdan geçiyor

"TRUMP, GÜÇLÜ LİDERLERİ SEVER; ERDOĞAN HER İKİSİNİ DE SUNUYOR"

Washington Institute Türkiye Programı Direktörünün analizde "Trump güçlü ülkeleri ve güçlü liderleri sever – Erdoğan her ikisini de sunuyor" ifadesini kullandı.

Trump ile Erdoğan arasında “olağanüstü” olarak nitelendirilen kişisel bağ, sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmayıp Suriye, İsrail ve İran üçgeninde küresel dengeleri etkileyen bir eksene dönüştü. Financial Times, bu ilişkinin Washington'daki etkili çevreler kadar, NATO ve Orta Doğu'daki dengeleri de doğrudan şekillendirdiğini yazdı.

Makalede ayrıca Trump yönetiminin Erdoğan’ın taleplerini dikkate alarak Suriye yaptırımlarını kaldırdığına dikkat çekildi.

Haziran ayında Lahey’de yapılan NATO zirvesinde iki liderin tokalaşırken çekilen samimi fotoğrafı, analize göre bu "özel ilişkinin" sembolü olarak nitelendirildi.

F-35 ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK BASKILAR HATIRLATILDI

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma arzusuna değinilen yazıda, ABD Kongresi’ndeki bazı çevrelerin – özellikle Yunan ve İsrail lobisinin – bu sürece karşı çıktığı belirtildi. FT’ye konuşan uzmanlar, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini aktif hale getirmemesi ve NATO güvenlik yapısına zarar vermemesi koşuluyla bir çözümün mümkün olabileceği görüşünde birleşti.

Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı Aaron Stein ise “Türkiye, F-35'leri satın almak istiyorsa askeri finansmana ve Kongre onayına ihtiyaç duyacak. Ancak Türkiye Kongre'de popüler değil. Bu uzun bir süreç olacak” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİ DİKKAT ÇEKTİ: ABD'NİN YENİ POZİSYONU MERCEK ALTINDA

Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğe özel yer verilen analizde, Ankara’nın Suriye'nin bölünmesine karşı açık uyarı yaptığına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın "müdahale edebiliriz" açıklamasına vurgu yapıldı. Trump yönetiminin, İsrail’in Suriye’deki askeri operasyonlarını desteklemesine rağmen Türkiye’nin pozisyonuna da alan açtığı görüşü aktarıldı.

Öte yandan ABD’nin, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir el-Şam’ı listeden çıkarması da analizde yer aldı. Financial Times, bu gelişmeyi "Trump'ın Erdoğan’a duyduğu güvenin bir göstergesi" olarak ele aldı.

Öte yandan, Trump-Erdoğan ilişkisine dair en dikkat çekici analizlerden biri, Suriyeli mültecilerin durumu üzerine yapıldı. Çağaptay’ın ifadelerine yer verilen bölümde, "Eğer Suriye istikrarlı hale gelirse, Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyeli geri dönebilir." denildi.

LOCKHEED MARTİN VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İÇİN MİLYARLARCA DOLARLIK FIRSAT DOĞABİLİR'

Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil olması durumunda Lockheed Martin’in milyarlarca dolarlık satış yapabileceği; Türk savunma sanayi firmalarının ise geçmişte F-35 gövdeleri üretimi ve bakım merkezi sorumluluğu gibi kritik roller üstlendiği hatırlatıldı. FT, bu fırsatın yeniden doğabileceğine işaret etti.

NEDEN BARRACK ATANDI?

Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise Trump’ın yakın dostu olan Lübnan kökenli milyarder iş insanı Tom Barrack'ın ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atanması oldu. FT’ye göre, Trump, Barrack’a iki ülke ilişkilerini “harika”dan “olağanüstü” seviyeye çıkarma görevi verdi.