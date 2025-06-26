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Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Atina'da alarm zilleri: Dengeyi kökten değiştirebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lahey’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın F-35, Meteor ve Eurofighter talebine onay vermesi Yunanistan’ı alarma geçirdi. Yunan basını ''Türkiye sahaya güçlü dönüyor" başlığıyla haberi manşetlere taşıdı. 

NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  NATO'da yaptığı son görüşmede Trump'ın F-35 savaş uçağı konusunda iyi niyetli olduğunu söyledi. S-400 konusunun konuşulmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Atina'da alarm zilleri: Dengeyi kökten değiştirebilir - 1. Resim

Yunanistan merkezli Documento News ise ABD- Türkiye arasındaki gelişmeleri, "Erdoğan, Trump ile görüşmesinin ardından F-35, Eurofighter ve Meteor bekliyor"  başlığıyla manşete taşıdı. 

''ATİNA’DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR''

Haberde şu açıklamalara yer verildi:

''Türkiye, mevcut güç dengesini bozma potansiyeli ile hamle yaptığı için Ege Denizi'ndeki silahlanma yarışı yeni bir tırmanış aşamasına giriyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, iki kritik savunma programı için eş zamanlı müzakerelerin sürdüğünü doğruladı: Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarının, uzun menzilli Meteor füzeleriyle birlikte satın alınması. Bu ikili hamle, Ege'deki hava kuvvetleri dengesi açısından büyük bir tehdit oluşturuyor ve Atina'da ciddi alarm zillerinin çalmasına neden olmuş durumda."

Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Atina'da alarm zilleri: Dengeyi kökten değiştirebilir - 1. Resim

''DİĞER BÜYÜK TEHDİT: DENGEYİ KÖKTEN DEĞİŞTİREBİLİR''

Söz konusunu site, ''Diğer büyük tehdit'' başlığını atarak meteor füzeli Eurofighter’a ilişkin şunları söyledi:

''ABD'nin ötesinde, Türkiye Avrupa'ya da güçlü bir yönelme içinde. Erdoğan'ın açıkladığına göre, Birleşik Krallık ve Almanya ile iki aşamalı, toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için müzakereler devam ediyor. Görüşmeler, bu uçaklara Meteor füzelerinin entegre edilmesini de kapsıyor ki bu da hava sahasındaki dengeyi kökten değiştirebilir.
Yunanistan'ın Rafale uçakları bu füzelerden en fazla 4 tane taşıyabiliyorken, her bir Eurofighter uçağı 6 Meteor füzesi taşıyabiliyor. Bu da, Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk vuruş avantajı sağlayarak onları çok daha tehlikeli bir rakip haline getiriyor.''

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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