Erdoğan ile Trump anlaştı! Türkiye, ABD'den istediğini alıyor

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'lerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. F-35'leri Türkiye'nin kendi güvenliği için istediğini ve bu durumun kimse için tehdit oluşturmadığını belirten Erdoğan, "F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump'ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Bu F-35’lerin Türkiye'ye peyderpey teslimi onun döneminde gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17'nci Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitmişti. Buradaki temasların ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, F-35'lerle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

"GÜVENLİK ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ, KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİLDİR"

"F-35'leri kendi güvenliğimiz için istiyoruz" diyen Erdoğan, Yunanistan'ın endişelerinin yersiz olduğunu söyledi. Erdoğan, "Biz F-35’leri öncelikle kendi güvenliğimiz için istiyoruz. F-35 meselesi bizim için yalnızca bir askeri teknoloji meselesi değil; aynı zamanda başta NATO gibi uluslararası platformlarda güçlü ortaklık konusudur. Ama tabii bu mesele kendi göbeğimizi kendimiz kesmemize vesile oldu ve savunma sanayii alanında atılımlarımızı hızlandırdı. Bizim güvenlik altyapımızı güçlendirmemiz, kimse için bir tehdit değildir. Hele hele dost ve müttefiklerimiz için hiç değildir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, DOSTLARI İÇİN SON DERECE GÜVENİLİR BİR ÜLKEDİR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: En son NATO zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasına yönelik bir karar alındı. Yani denildi ki 'NATO ülkeleri kendi savunma altyapılarını kuvvetlendirsin, ihtiyaçlarını karşılasın, bu NATO’nun da savunmasını da güçlendirsin.' Dolayısıyla Yunanistan’ın bizim savunma alanında attığımız adımlar nedeniyle endişelenmesi yersiz ve manasızdır. Türkiye, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit etmeyen, düşmanca bir tavırla önüne çıkmayan hiçbir ülke için tehdit değildir. Aksine Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışı, huzuru ve güvenliği sağlamak için azami çaba gösteren, dostları için son derece güvenilir bir ülkedir.

"TRUMP'IN ANLAŞMAYA SADIK KALACAĞINA İNANIYORUM"

Çevremizde hiçbir çatışma yoktur ki Türkiye, barışçıl bir yaklaşımla onu sonlandırmak için çabalamasın. F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump'ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Bu F-35’lerin Türkiye'ye peyderpey teslimi onun döneminde gerçekleşecektir diye düşünüyorum."