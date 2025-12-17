Bitlis’te günlerdir etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük hayatı olduğu kadar eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren artan buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrencilerin güvenliği için de bir karar alındı. Gözler Valilik açıklamasına çevrilirken vatandaşlar ''Bitlis'te okullar tatil mi?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Bitlis'te okullar tatil mi, Tatvan'da okullar tatil oldu mu merak ediliyor. Bitlis Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda kent genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BİTLİS’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis’te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde buzlanma riski oluştu. Olumsuz hava koşulları sonrası gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrilirken, eğitimle ilgili karar netleşti. Yapılan değerlendirme sonucunda Bitlis'te bazı bölgelerde okullar için tatil kararı alındı.

BİTLİS VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI!

Bitlis Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma tehlikesinin artması nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. Bitlis merkez ile Güroymak ilçesine bağlı köylerde bulunan okullar ve taşımalı eğitim kapsamındaki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

BİTLİS TATVAN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik açıklamasında Tatvan ilçesine ilişkin herhangi bir tatil kararı yer almadı. Şu an için Tatvan’daki okullarda eğitime ara verilmedi. İlçeyle ilgili yeni bir karar alınması durumunda, resmi duyurunun Valilik tarafından paylaşılması bekleniyor.

