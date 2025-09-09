Gürsel Tekin İl Başkanı olarak Taksim'de! Özgür Özel sorusuna dikkat çeken cevap

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, dün parti binasına gitmişti. Parti tarihinin en gergin gününde Tekin'i binaya sokmak istemeyen grup polisle karşı karşıya gelmişti.

Gürsel Tekin, gerilimin ardından bugün Taksim'de partinin 102. yılı kutlamalarına katılacak. Saat 14.00'deki program öncesi basının karşına çıkan Tekin, parti yöneticileri ile kol kola gireceğini söyledi.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel Başkanımız ile partimizin kuruluş felsefesine uygun olarak el ele kol kola olacağız. İşte binaydı şuydu buydu hiçbirisinin parçası olmayacağız.

Arkadaşlarımızla görevimiz neyse onu yapıp, görevimizi yaptık deyip teşekkür edip son vereceğiz.

"RESMİ BİNAMIZ SARIYER"

Partimin genel başkanıdır, arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsa da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün Türkiye'nin birliğini bütünlüğü sağlamaktır.

Yolumuza bakacağız, partililerle kucaklaşacağız.

O bina bu bina... Sayın Genel Başkanımız nereyi uygun görürse... Her yer bizimdir.

Su şişesi fırlatanların canı sağ olsun, bize kurşun işlemez.

Ama dostlarımı uyarmak istiyorum: Yarın mahcup olacağınız şeyleri söylemeyin.

Partimin kurumsal kimliğine zarar vermedim. Şu an bizim resmi binamız Sarıyer.

Tekin, Özel'in katılacağı CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki programa katılacağını söyledi.