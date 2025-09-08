Gürsel Tekin: Vazgeçmeyi düşünmem, artık kucaklaşma vakti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin atandı. Tekin, İstanbul İl binasında yaşanan olaylarla ilgili TGRT Haber'de soruları cevapladı.

Gürsel Tekin, "Biz buraya el ele, kol kola durarak girdik. Biz burada sorun oluşturan değil, sorunu çözen ekip olarak geliyoruz. Sorunun hiç bir parçasında yokuz" dedi.

Vazgeçmeyi düşünmediğini söyleyen Tekin, "Ben kabul etmesem, mahkeme 2. Baro ve yönetimini atayacaktı. Arkadaşlarımızın gönlü ikinci baro yönetiminin kayyum olarak atanmasına razı mı olacaktı? Ben buna izin vermem." diye konuştu.

CHP İstanbul Başkanlığı'nın "baba ocağı" olduğunu belirten Tekin, "Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarım benimle ilgili söyledikleri şeylere ağzım açıkta kaldı. Dedim bunlar bonzai içmişler." diyerek tepki gösterdi.

Tekin, 300 dairesi var iddialarına da tepki göstererek, "Bunlar saklanacak şeyler değil. 300 dairemiz olsa 300'de kiracımız olması lazım." dedi.

CHP İstanbul İl binasından ayrıldığını söyleyen Tekin, İstanbul'a gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamaya gideceğini de belirtti.

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları;

Polisler bizden kaynaklı değil. Öylesine tehditler oldu ki... Sosyal medya aparatlarıyla saldırdılar. Hindistan'dan Arap coğrafyasına kadar bot hesapları satın alındı.

Gürsel Tekin olunca şiddetli duruş sergilenmesi beni çok şaşırttı. Ne oldu da birden canavarlaştık? CHP İstanbul İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. Bunların ağabeyleriydim, kardeşleriydim, ne oldu böyle?

CHP örgütü kardeş kavgasına gelir mi? Emin olabilirsiniz bugün gerçek CHP'lilerin hiçbiri yoktu. Son 2 günde çeşitli ilçelere ‘gelin’ çağrısı yapıldı.

"ÖZEL'İ KARŞILAYACAĞIM"

Önümüzdeki hafta Ankara'ya ziyaretim olacak. Kılıçdaroğlu ve Özel'i ziyaret etmek istiyorum. Tabii ki kendisi bizim genel başkanımız. Genel Başkan karşılanmaz mı? Özel'i karşılayacağım. Yarın Özgür Özel'i karşılayacağım

İstanbul İl binası Sarıyer'dedir. Hukuken İstanbul üzerimize zimmetli.

"2. BARO YÖNETİMİ Mİ ATANSAYDI?"

Vazgeçmeyi düşünmüyorum. Mahkemenin atama kararını ben kabul etmesem, mahkeme benim yerime heyet olarak 2. Baro ve yönetimini atayacaktı. Arkadaşlarımızın gönlü ikinci baro yönetiminin kayyum olarak atanmasına razı mı olacaktı? Ben buna izin vermem.

"AZİZ AKTAŞ'LA ARKADAŞ OLUP TEKİN'E LAF SÖYLEYEMEZSİN"

'Bugün bir arkadaşımız bana eleştiri sınırlarını aşan hakaretler etmiş. Kendisini uyarıyorum hem Aziz Aktaş’ın arkadaşı olup, hem Gürsel Tekin’e laf söyleyemezsin. Ben Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı olsam sesimi çıkarmaz, kenara çekilir, evimde otururdum.

"300 DAİREMİZ OLSA 300'DE KİRACIMIZ OLMASI LAZIM"

Gürsel Tekin hakkındaki 300 dairesi var iddialarına şu şekilde cevap verdi;

Allah akıl fikir versin diyorum. Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarım benimle ilgili söyledikleri şeylere ağzım açıkta kaldı. Dedim bunlar bonzai içmişler. İnsanlar farklı düşünebilir, apayrı konuşabilir bu mantık mı? Eleştirinin de bir mantığı olur. Siz tanıdığınız bir arkadaşınıza bu çirkin suçlamalar olur mu? Yok 300 daire falan. Bunlar saklanacak şeyler değil. 300 dairemiz olsa 300'de kiracımız olması lazım.

"BÜTÜNLEŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Bir an önce telaştan kurtulmalıyız. Ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye ihtiyacımızın olduğu bir ortamda bir yargı kararı varsa, o kararın doğru olup olmadığı konusunda ciddi bir mücadele edip onu lehimize çevirmeliyiz. İç kavga ve eski-yeni kavgası CHP'ye ve Türkiye'ye zarar verir. Hem Özel'e hem eski Genel Başkan ile sorun varsa bunları bir arada çözmeliyiz. 'O yaptı, bu yaptı' demek kolaycılıktır."

"SİYASET TIKANMIŞ VAZİYETTE"

Türk siyaseti tıkanmış bir vaziyette. Siyasi partiler yasası değişmeli. Atamalı, tayinli sistemle siyaseti yaşatma şansınız yok. Ardahan'da yerel yöneticinin kim olacağına Ankara'da siz karar veremezsiniz. Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar hep tartışma konusu olacak.

Önümüzdeki süreçte bu sorunların ortadan kalkması konusunda önemli çabalar göreceksiniz."