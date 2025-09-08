Gürsel Tekin TGRT Haber'e konuştu! "İstesem 30 bin kişiyle gelirdim" deyip meydan okudu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyım olarak atandı.

POLİSLE BİRLİKTE İÇERİYE GİRDİ

CHP'lilerin bu karara karşı çıkması üzerine Gürsel Tekin öğle saatlerinde polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığına girdi. Polisin "dağılın" uyarılarına rağmen dağılmayan grupla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polisin biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"TEKİN'İN MORALİ OLDUKÇA İYİ"

TGRT Haber'de konuşan Barış Yarkadaş, Tekin'in yaptığı açıklamayı aktardı. Yarkadaş; "CHP İstanbul İl Başkanı, İl Başkanlığı binasına girdikten sonra kendisiyle konuştum. Şunu söyleyeyim morali çok iyi. Kimse yanlış anlamasın ama bence bir lider doğru. Neden? Liderlik zor zamanlarda kendisini belli eder. Bir lider, sorun çözme yeteneğine sahipse, kırmadan dökmeden çözüm koyabiliyorsa, kendisini ispatlar. Gürsel Tekin neden özgüvenli geldi buraya?" dedi.

Polisle binaya giren Tekin, basın odasında dinlendi.

"YOLDAŞLIK HUKUKUNU ÇİĞNEYENLER CEVABINI ALACAK"

‎Yarkadaş açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sağlık durumu çok iyi. Gürsel Tekin ile ne konuştuk? TGRT Haber'e yaptığı özel açıklamada, 'Biz partimizde yaşanan sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz; partili kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla parti hukuku içinde zafere ulaşacak. Karşımda herhangi bir demir yumruk yok. Sıkılmış bir yumruk gibi görünse de bu bir demir yumruk değil. Protesto eden kişiler benim kardeşlerim, yoldaşlarım, arkadaşlarımdır. Fakat yoldaşlık hukukunu çiğneyenler gereken cevabı alacaklar. Şu an arkadaşlarımızla bir sohbet halindeyiz. Bu sorunu çözeceğiz. Yarından itibaren de kucaklaşacağız.

"İSTESEM 30 BİN KİŞİYLE GELİRDİM"

Ensar Aytekin '5.000 kişiyle geldiniz' diyerek sizi eleştiriyor dedim. Ben Ensar'a da söyledim. Ben istesem 30.0000 kişiyle de gelirdim buraya. Benden habersiz gelen arkadaşlarımızı da parti binasına almamışlar. Şu an hepsi il binasının çevresindeki kafelerde-lokantalarda oturuyorlar. Onlara da 'Sessiz sakin oturun, il binasına şu an için gelmeyin. Hepimizi üzen görüntüler ortaya çıktı' dedim. Şunu söyledi; 'Ben İçişleri Bakanımıza da Valimize de Emniyet Müdürümüze de defalarca 'Bu işi kendi içimizde çözeriz' diye rica ettim. Ben hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasını istemem.

İÇİŞLERİ BAKANI VE VALİ'YE SESLENDİ

Ama bazı arkadaşlar sanki biz işgalciymişiz gibi bir hava oluşturdular. Bir kısım medya da insanları tahrik ettiği için anlaşılmaz bir biçimde iş bu noktaya geldi. TGRT Haber aracılığıyla Sayın İçişleri Bakanına, İstanbul Valisine, Emniyet Müdürüne sesleniyorum; lütfen barış ortamının oluşturulmasını sağlayın."

"TEKİN, MAKAM ODASINA GİREMEZ" DEMİŞLER

TGRT Haber Muhabiri Hanifi Bayar ise il binasından yaptığı açıklamada "3. katta bir hareketlilik başladı. CHP'li vekiller Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, makam odasının önüne barikat kurdu. 'Gürsel Tekin, İl Başkanı odasına giremez' dediler." ifadelerini kullandı.