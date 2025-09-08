Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı'nda! CHP'liler saldırdı, kargaşa çıktı

8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresi geçen hafta mahkemece iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Mahkeme bu göreve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu atamıştı. Ancak Babacan ve Gürbüz bu görevden çekilmişti.

BİNA ÖNÜNDE KARGAŞA ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Tekin bugün öğle saatlerinde il binasına gideceğini duyurdu. CHP'liler ise bu duruma karşı gelerek toplanma çağrıları yaptı.

"BİZ RAHATIZ"

Tekin, kalabalığa karşın binanın önüne gelerek basının karşısına çıktı:

"Biz son derece rahatız.

Biz babamızın evinde korunmayız. Bırakın şemsiyeleri. Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarım bugüne kadar ki sorunun hiçbir parçasında yokuz.

Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biribirilerine ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım. 'Yapmayın, yarın yüz yüze bakacaksınız.

Maalesef günün sonunda süren sorun mahkeme koridorlarına düştü. Şikayet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler. Bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda CHP'liler.

Biz kayyım falan değiliz. Kayyım Esenyurt'ta, Şişli'de.

Biz ilk günden itibaren, olabildikçe tüm temasları kurduk.

Bizim görevimiz, şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanının uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir.

Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen, sadece 'Baba ocağına giderken el ele kol kola gidelim.

Hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi etkileyemez. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz.

Tüm bu sorunların çözülmesi için diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Günün sonunda biz, bir an önce mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugüne kadar hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edecek, adliye koridorlarından çıkılması için her türlü çabayı sarfedeceğiz. Biz kayyım değiliz. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Esenyurt'ta, Şişli'de görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ediyorum.

İcra memurları binaya giderek CHP'lilere kararı tebliğ etti. Bina önünde polisle kalabalık arasında kargaşa yaşandı. CHP'li Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve birçok vekilin de polise karşı geldiği görüldü.

"TEKİN MAHKEME KARARIYLA GİDECEK"

Gazeteci Barış Yarkadaş, "İcra Memurları kararı tebliğ ediyorlar. Gürsel Tekin de muhtemelen bugün mahkemeye başvuracaktır. Kararın bir örneğinin kendisine getirilmesini isteyecek ve elinde görev kararı olacak. Dolayısıyla artık geçici kurul olarak görevine başlayacak." açıklamasında bulundu.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar da bölgeden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Gürsel Tekin'in de içinde bulunduğu geçici kurulun fiilen göreve başlamasının sağlanması talep ediliyor. İstenen o karar, ara mahkeme kararı, yani Özgür Çelik görevden tedbiren uzaklaştırılmış, Gürsel Tekin geçici kurul başkanı olarak mahkemece belirlenmişti, ara karar derhal uygulanması gereken bir tedbir olmasına rağmen infaz tam olarak yerine getirilmemiştir' diyor. İşte bundan dolayı icra memurları gelmiş, kararın infazı için."