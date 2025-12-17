Ortak Dil Platformu ve “Türk E-Devlet Ağı” kurulması planlanıyor. Ödeme işlemleri için de “Türkcoin” benzeri dijital para oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde açıklanan “Türk Dünyası Vizyon Belgesi” Türk devletleri arasında çok boyutlu iş birliğini kurumsallaştırmayı hedefliyor. Belgede, Türk Dünyası Vizyon Kurulunun oluşturulması, Türkiye’nin Türk devletleriyle toplam dış ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıkarılması, Türk Dünyası Yatırım Haritası hazırlanması, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) tam üye statüsüne geçirilmesi gibi hedefler sıralanıyor.

Belgede, Türk Dünyası Ortak Dil Platformu ve “Türk E-Devlet Ağı” kurulmasının yanı sıra Türk devletleri arasında ödeme işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla “Türkcoin” veya benzeri bir dijital para biriminin oluşturulmasına da yer verildi. Finansal entegrasyonun derinleştirilmesi amacıyla ortak para projesi, Türk Dünyası Merkez Bankaları Forumu kurulması hedefleri de belgede yer aldı.

