Erzincan’ın Kemah ilçesinde avcı Hüseyin Buyuklu, uğradığı domuz saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Önceki gün Trabzon’dan Erzincan’a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah’a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı sırada bir domuzun saldırısına uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Buyuklu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı.

