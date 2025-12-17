Anadolu Ajansı
Bursa'da yangın paniği! Kış günü evsiz kaldılar
Bursa'da iki katlı bir evde gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürüldü, ama ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Tuzla Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Alevleri görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EV HARAP OLDU
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği görüldü
