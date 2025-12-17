Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor. Marmara’da parçalı ve bulutlu havanın etkili olması beklenirken, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Van gölü çevresi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık tarihli günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

GENEL HAVA BULUTLU

Kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Van Gölü çevresi için fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgar uyarısında şöyle denildi:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin son raporuna göre bölge bölge hava durumu tahminleri ise şöyle;

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerine kadar yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşama kadar 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ev güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Rapora göre İstanbul’da ise bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülebilir.

Bazı illerde beklenen hava durumu ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

