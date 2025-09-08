Gürsel Tekin'den Halk TV'ye canlı yayında ayar: "Beni niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonunuza!"

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada geçici kurul olarak planlamalarını yaptıklarını ve görevlerinin başında olduklarını söylemişti.

Tekin, “Biz bu göreve gelelim diye çabalamadık. Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir karardır. Arkadaşlarımızla planlamamızı yaptık, görevimizin başındayız. CHP’nin üyeliğini kalbime mühürledim. Benim CHP’liliğimden kimin kuşkusu olabilir? Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Bu kavga devam etsin mi? Yazıktır, günahtır. 300 insan cezaevinde, kavgası mı olur bunun? Ben bu partide barışı sağlayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

"GÜÇLERİ BANA YETİYORMUŞ"

Gürsel Tekin bugün öğle saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitti. 'CHP' plakalı aracıyla güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin arasından geçen Tekin, tepki gösteren yoğun bir kalabalığa rağmen burada bir açıklama yaptı.

"Biz kayyım değiliz. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Esenyurt'ta, Şişli'de görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş." diyen Tekin, "İl Başkanlığı bizim baba ocağımızdır. Elbette gireceğiz. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz." diye devam etti.

HALK TV'YE CANLI YAYINDA TEPKİ

Konuşmasının bir bölümünde CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'yi eleştiren Tekin, şu tepkiyi gösterdi:

"Ailelerimizin tamamına, çocuklarımızın tamamına... Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiçbir kimseye pabuç bırakmayacağımı herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne. Ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, bizi bilen, sosyal medyadan hakaret edenlerle elbette ki yargı yoluyla hesaplaşacağız. Biz buraya birilerini kovmak, dövmek için gelmedik. Sevgili CHP'liler sizlere yalvarıyorum. Kararda yazılı, biz 'Çağrı Heyeti'yiz. Bize göstermiş olduğunuz tepkiyi başka yere gönderseydiniz. CHP'nin anayasası-tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Sorun yaşanmaması için her türlü çabayı sarf ettik. Bundan sonrası yönetici arkadşalarımıza bağlı. Kol kola verip sorunları çözelim. Yahu ne istiyorsunuz! Allah'tan korkunuz yok mu kardeşim sizin! 'Ortada sorun var, sorunu çözmek istiyoruz' diyoruz. Halk TV nerede? Günlerce ihale çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da 5 dakikada Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu 20 bilmem neyi diye haber yapıyorsunuz! Bu mu televizyonculuk yahu! Niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonlarınıza. Bangır bangır imar çeteleriyle, ihale çeteleriyle kavga ettiriyordunuz?

"CHP'LİLER YAN YANA GELİR, SİZ ORTADA KALIRSINIZ"