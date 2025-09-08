CHP'de başkanlık kaosu! İl başkanlığına gitmesi bekleniyordu... Gürsel Tekin kamera karşısına geçecek

8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme bu göreve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu atamıştı. Ancak Babacan ve Gürbüz bu görevden çekilmişti.

İL BİNASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanı olarak binaya gideceğini açıklamış; bunun üzerine toplanma çağrıları yapan CHP'lilerle polis arasında gerginlik çıkmıştı.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Gözler il binasına çevrilirken Tekin bugün öğle saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Gürsel Tekin

Gazeteci Barış Yarkadaş, şu paylaşımı yayınladı:

"Partinin kuruluş yıldönümüne gölge düşmemesi amacıyla varılan uzlaşma sonucu Gürsel Tekin, bugün genel merkezle içine girdikleri diyaloğu anlatacak.

#TaksimMeydanı için az önce konuştuğum Gürsel Tekin şunları söyledi: 'Partimizin yönetimi ve çok sayıda milletvekilimiz, partimizin kuruluş yıldönümü için hazırlanan etkinliklere ve partimize bir gölge düşmemesi için bugünkü etkinliğimizi ertelememizi istedi. Bu görüşmeler zaten bir haftadır sürüyordu.

Genel merkezimizin isteği üzerine tabii ki görüşmeleri sürdürdük. Kardeşlerimizle çayımızı kahvemizi içecek birlik beraberlik görüntüsü verecek, kavga görüntüsü bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağız. Şu an görüşmelerimiz sürüyor.

Parti yöneticilerimizin yapacağı açıklamayı bekliyorum. ‘İl Başkanlığına gitmeme’ gibi bir durum söz konusu değil. Parti yöneticilerimizin yapacağı açıklama ile şekillendireceğiz” durumu. Herkes rahat olsun."