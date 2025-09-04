Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gürsel Tekin Türkiye gazetesine konuştu: Ortada bir cenaze var, koksun mu?

Gürsel Tekin Türkiye gazetesine konuştu: Ortada bir cenaze var, koksun mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gürsel Tekin Türkiye gazetesine konuştu: Ortada bir cenaze var, koksun mu?
Gürsel Tekin, CHP, Kayyum, İstanbul İl Başkanlığı, Dava, Siyaset, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, geçici kurul olarak planlamalarını yaptıklarını ve görevlerinin başında olduklarını söyledi.

BERAT TEMİZ / ANKARA -Gazetemize konuşan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik tepkisini ve il başkanlığı binasına alınmayacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Tekin, “Canları sağ olsun. Sıkıntı yok. Yani illa bir binanın içinde mi siyaset olur? Ben siyaset hep bina dışında yaptım zaten. Biz sahada olacağız, sokakta olacağız, vatandaşın içinde olacağız. Bizim görevlerimiz bunlar olacak” diye konuştu.

Göreve başladıklarını ve mahkemenin verdiği kararı tartışmayacağını söyleyen Tekin, “Biz bu göreve gelelim diye çabalamadık. Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen bir karardır. Arkadaşlarımızla planlamamızı yaptık, görevimizin başındayız. CHP’nin üyeliğini kalbime mühürledim. Benim CHP’liliğimden kimin kuşkusu olabilir? Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Bu kavga devam etsin mi? Yazıktır, günahtır. 300 insan cezaevinde, kavgası mı olur bunun? Ben bu partide barışı sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP’de gözler 15 Eylül’e çevrildi! Kongreden sonra kurultay da iptal edilecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP’de gözler 15 Eylül’e çevrildi! Kongreden sonra kurultay da iptal edilecek mi? - GündemKongreden sonra kurultay da iptal edilecek mi?Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı - GündemErdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı!Gençler niye evlenmiyor sorusuna cevap arıyoruz! Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktan'tan açıklamalar - GündemGençler niye evlenmiyor sorusuna cevap arıyoruz!İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki - GündemDuran'dan CHP lideri Özel'in sözlerine sert çıkış5 sözleşmeli personel alınacak! KPSS P3 puanı esas alınacak - Gündem5 sözleşmeli personel alınacak! KPSS P3 puanı esas alınacakİstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü - GündemSavcı bıçaklı saldırıda katletildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...