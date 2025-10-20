Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Duran, ziyaretler kapsamında Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirterek, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra uluslararası meseleler hakkında da istişarelerde bulunulmasının öngörüldüğünü aktardı.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Duran, ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmek amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da planlandığını kaydetti.

