Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

İlgili Haber Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Duran, ziyaretler kapsamında Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirterek, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra uluslararası meseleler hakkında da istişarelerde bulunulmasının öngörüldüğünü aktardı.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Duran, ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmek amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da planlandığını kaydetti.