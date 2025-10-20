Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Koç Holding, Yolsuzluk Soruşturması, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada ifadeye vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı - 1. Resim

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 2020'de otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu’nun yeni genel müdürü oldu.

Profesyonel kariyeri paralelinde fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta babasının kamyonetini kaçırdı! Ortalığı birbirine kattıDil öğrenmek için gittiği Londra'da hayatı değişti! Azar azar başladı, bin dönüme ulaştı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaretSağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı - GündemOtoyoldaki araçlar çamura saplandı!MKE'den TSK'ya Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği! Bunu yapan ülke yok denecek kadar az - GündemEn uzun menzilli keskin nişancı tüfeği!Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 6 kent için 'sarı kod' verildi - GündemMeteoroloji'den 6 kente 'sarı kodlu' uyarıKKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli - GündemKKTC'li gazeteciden skandal sözlerKırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler - GündemKırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...