BRIN araştırması ortaya koydu: Gökten artık su değil plastik yağıyor

BRIN araştırması ortaya koydu: Gökten artık su değil plastik yağıyor

Endonezya'da yapılan araştırma, yağmur sularında polyester, naylon ve polietilen gibi mikroplastiklerin bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bu parçacıkların besin zincirine karışabileceği uyarısında bulundu.

 

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan araştırmalar, kentte yağan yağmur sularında tehlikeli düzeyde mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu.

Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) tarafından yürütülen çalışmaya göre, mikroplastikler artık sadece denizlerde değil, gökyüzünden de yeryüzüne geri dönüyor..

TÜM ÖRNEKLERDE RASTLANDI

BRIN araştırmacısı Muhammed Rıza Cordova, 2022 yılından bu yana Cakarta genelinde toplanan yağmur örneklerini incelediklerini belirterek, "Özellikle kıyı bölgelerinde metrekare başına günde ortalama 15 mikroplastik parçacığın yağmurla birlikte düştüğünü tespit ettik" dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, kentin farklı bölgelerinden alınan tüm yağmur örneklerinde mikroplastik kalıntılarına rastlandı. Bu parçacıkların çoğunun polyester, naylon ve polietilen gibi yaygın plastik türlerinden oluştuğu bildirildi.

BESİN ZİNCİRİNE KARIŞABİLİR

Cordova, mikroplastiklerin rüzgarla atmosferde taşınarak bulutlara karıştığını ve yağmur yoluyla yeniden yeryüzüne indiğini vurguladı. Bu durumun 'plastiğin doğadaki döngüsünün sona ermediğini' gösterdiğini belirten Cordova, bu parçacıkların yağmur sularıyla birlikte toprağa ve besin zincirine karışabileceği uyarısında bulundu.

Cordova, mikroplastiklerin hem hava hem de su yoluyla insan vücuduna girebildiğine dikkat çekerek, geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesi ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi.

