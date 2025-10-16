Endonezya’nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin büyüklüğünü 6,4, derinliğini ise 16 kilometre olarak duyurdu.

İlk belirlemelere göre can kaybı veya büyük bir hasar bildirilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.

USGS verilerine göre deprem, yerel saatle 14.48’de (05.48 GMT) meydana geldi. Merkez üssü, Jayapura kentinin yaklaşık 200 kilometre batısında ve 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

BMKG: ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLMEDİ

Ajansın Deprem ve Tsunami Direktörü Daryono, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir artçı sarsıntı kaydedilmediğini belirtti.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından tsunami riski oluşmadığı aktardı.

ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALAN ÜLKE

Geniş bir takımada ülkesi olan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen sismik kuşak üzerinde bulunduğu için sık sık güçlü depremler yaşıyor.

Tektonik plakaların çarpıştığı bu bölge, Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya ve Pasifik havzasına kadar uzanan yoğun sismik aktivite alanının bir parçası.

Endonezya’nın Papua bölgesi, Papua Yeni Gine ile paylaştığı büyük Pasifik adasının batı yarısında yer alıyor.