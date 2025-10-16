Rojin Kabaiş olayı nedir, ne zaman ve neden öldü? İşte, Rojin Kabaiş olayı son durum gelişmeleri...

Türkiye'nin gündemine Rojin Kabaiş olayı damga vurdu. 2024 yılının Eylül ayında Van'da kaybolan ve 15 Ekim 2024'te cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü, büyük yankı uyandırdı.

Soruşturmanın seyrinin farklı yöne doğru değiştiren en çarpıcı gelişme ise, Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturma hakkında, "Bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir." ifadelerini kullandı. Peki, Rojin Kabaiş olayı nedir, ne zaman ve neden öldü? İşte tümayrıntılar...

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR, NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuşi 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nün Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, "suda boğulma olayının intihar mı, kazara mı yoksa bir başkasının etkisiyle mi gerçekleştirildiği hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı" bilgisi paylaşıldı. Yani ölümün cinayet, intihar veya kaza olup olmadığına dair kesin bir tıbbi kanı yoktur.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Rojin Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı DNA profiline rastlanmıştır. Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu kontaminasyon (bulaşma) ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir.

Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçti ise bu bulaşın nedenleri arasında;

-Cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması,

-Bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması,

-Olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir.

Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir.

Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir.

Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına ihtimal vermemektedir.

Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir.”

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturma hakkında, "Bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kabaiş'in Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduğunu, 15 Ekim 2024'te de Van Gölü kıyısında cansız bedeninin bulunduğunu hatırlattı.