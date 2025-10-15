Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Rojin Kabaiş soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Rojin Kabaiş soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Rojin Kabaiş soruşturmasında ek uzman mütalaası talep edildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yıl Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili hazırlanan rapora ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek uzman mütalaası talep edildiğini duyurdu.

Yılmaz Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir. 

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir. 

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

