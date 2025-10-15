ABD'de cinayetten hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi

CBS News'ün haberine göre, 48 yaşındaki Lance Shockley, 2005'te ABD'nin Missouri eyaletinde bir polisi silahla vurarak öldürdü. Missouri Valisi Mike Kehoe, 13 Ekim'de, birinci derece cinayetten suçlu bulunan Shockley'nin idam cezasının ertelenmesi talebini reddetti.

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Shockley, Bonne Terre Teşhis ve Islah Merkezi'nde zehirli iğneyle idam edildi.

FLORİDA'DA İDAM EDİLENLERİN SAYISI 14'E ULAŞTI

Florida eyaletinde ise yaklaşık 30 yıl önce işlediği cinayetten hüküm giyen 72 yaşındaki Samuel Lee Smithers idam edildi. Smithers, 1996'da Florida eyaletinde 2 kadını öldürmüş ve 1999'da birinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu. İdama mahkum edilen Smithers, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi.

Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

2025, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği yıl olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.