35 bin önleyici İHA geliyor! NATO Rus tehdidine karşı düğmeye bastı

32 üyeli NATO, Rus jetlerinin ve insansız hava araçlarının artan ihlalleri sonrası hava savunmasını güçlendirmeye odaklanan kritik bir toplantı için Brüksel’de bir araya geldi. Bakanların masasında önemli konuların olduğunu belirten Rutte, haziran ayında Lahey'de yapılan NATO Zirvesi'nde alınan savunma harcamalarını ve üretimini artırma ile Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlarının uygulanmasında ne aşamada olunduğunun görüşüleceğini kaydetti.

'TEHDİT OLUŞTURUYORSA VURURUZ' Rutte, NATO karargâhında yaptığı açıklamada, son haftalarda müttefik hava sahasının Rus dronları tarafından ihlal edilmesinin büyük bir sorun olduğunu paylaştı: “Bazen kamuoyunda ‘Rus uçağı NATO hava sahasına girerse hemen düşürülmeli’ deniyor, ben buna katılmıyorum,” diyen Rutte, “Eğer tehdit oluşturuyorsa gereken her şeyi yaparız. Ancak tehdit yoksa, uçakları hava sahamızı terk etmeleri için nazikçe yönlendiririz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, NATO’nun yeni hava savunma planı “Eastern Sentry” programı ele alındı. Bu kapsamda savaş uçakları ve hava savunma sistemleri, Polonya, Romanya ve Baltık ülkeleri gibi ön cephe konumundaki ülkelere kaydırılacak.

NATO’nun Ocak ayında deniz altı kablo saldırılarına karşı başlattığı “Baltic Sentry” operasyonunun ardından, benzer bir sistemin hava tehditleri için uygulanacağı kaydedildi.

9 Eylül’de Polonya, 14 Eylül’de Romanya ve 19 Eylül’de Estonya hava sahalarının Rus jetleri ve dronlar tarafından ihlal edilmesi, NATO içinde “ortak tepki kuralları” tartışmasını alevlendirdi. Danimarka’da ise askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmüştü.

NATO İÇİNDEKİ TARTIŞMA: ULUSAL KISITLAMALAR TEPKİYİ YAVAŞLATIYOR

Politico’nun haberine göre, bazı NATO ülkelerinin “ulusal kısıtlamaları” nedeniyle Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı ABD’li General Alexus Grynkewich’in hava tehditlerine hızlı cevap verme yetkisi sınırlı kalıyor.

NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, “Ne kadar çok ulusal kısıtlama olursa, SACEUR’un (Başkomutan) hemen cevap vermesi o kadar zorlaşır” diyerek bu kısıtlamaların azaltılması gerektiğini vurguladı.

YENİ FİNANSMAN GELECEK Mİ?

Toplantının ikinci bölümünde, “Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)” programının son durumu ele alınacak. Rutte, ABD’nin 2 milyar dolarlık destek paketiyle Ukrayna’ya öldürücü olmayan askeri yardım sağladığını, daha fazla müttefikin bu programa katılmasını beklediklerini söyledi.

AB'NİN DRON DUVARI PLANI DA GÜNDEMDE

Rutte, Avrupa Birliği’nin son dönemde açıkladığı “dron duvarı” girişimiyle ilgili olarak, “NATO standart belirlemede güçlü, AB ise kaynak sağlamada etkili. İki kurum mükemmel bir iş birliği yürütüyor, mükerrerlik yok,” dedi.

Toplantıya paralel olarak, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna’ya Rus Shahed tipi dronlara karşı 35.000 önleyici insansız hava aracı gönderileceğini duyurdu. Healey, “Putin’in saldırılarını püskürtmek için insansız hava aracı üretimimizi hızlandırıyoruz. NATO’nun doğu kanadında savunmayı güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Ankara’nın Baltık bölgesi ve Karadeniz hattındaki hava gözetim faaliyetlerine aktif katkısı, ittifak içinde “güvenilir müttefik” örneği olarak öne çıkarılıyor. Türk hava savunma unsurları, NATO’nun doğu sınırında yürütülen Air Policing misyonlarına düzenli olarak katılıyor.

HEDEF: SHAHED'LERİ DURDURMAK VE CEPHE HATTINI KORUMAK

İngiltere hükümeti, “Önleyici dronlar halihazırda sahada test ediliyor ve yeni teslimatlar önümüzdeki aylarda tamamlanacak” açıklamasını yaptı. Program, İngiltere’nin yerli üretim kapasitesini artırarak Ukrayna’nın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Son altı ayda Londra, Kiev’e 85.000’den fazla askeri drone sevk etti. Yeni partinin, özellikle Rus Shahed dronlarına karşı savunma hattını desteklemesi bekleniyor.