Amazon, binlerce kişiyi işten çıkaracak! Yapay zeka yatırımlarını artıracak

Amazon, binlerce kişiyi işten çıkaracak! Yapay zeka yatırımlarını artıracak

Amazon, binlerce kişiyi işten çıkaracak! Yapay zeka yatırımlarını artıracak
Amazon, maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olarak insan kaynakları personelinin yüzde 15’ine kadarını işten çıkarmaya karar verdi. Amazon'un bulut ve yapay zeka veri merkezlerini kurmak için bu yıl, 100 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapacağı bildirilirken büyük işten çıkarma dalgasının hemen önce gelmesi soru işaretlerine neden oldu.

Bulut ve yapay zeka veri merkezlerini kurarken bu yıl 100 milyar doların üzerinde sermaye harcama yapmayı planlayan teknoloji devi Amazon'un şirket içinde PXT veya People eXperience Technology ekibi olarak bilinen insan kaynakları bölümünün ağır bir darbe alacağı duyuruldu. Ancak Amazon'un temel tüketici faaliyetlerinin diğer alanlarının da etkilenmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor. Amazon'un toplamda kaç çalışanı işten çıkarmayı planladığı ve işten çıkarmaların tam zamanlaması kesin olarak açıklanmasa da insan kaynaklarının %15'inin gönderilmesine karar verildi. 

100 MİLYAR DOLARLIK VERİ MERKEZİ 

Yeni kesintiler, Amazon'un hem şirket içi kullanım hem de kurumsal müşterilere satış için yapay zeka ürünleri ve altyapısına agresif bir şekilde yatırım yaparken çalışan maliyetlerini düşürmenin yollarını aramaya devam etmesiyle birlikte geldi. Şirket, bulut ve yapay zeka veri merkezlerini kurarken bu yıl 100 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı.

YAKLAŞIK 30.000 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI 

Fortune'da yer alan bilgilere göre; Amazon CEO'su Andy Jassy, ​​şirketin en az 27.000 kurumsal çalışanı işten çıkardığı 2022 sonundan 2023'e kadar şirket tarihindeki en büyük işten çıkarmalara nezaret etti; bu da şirketin ofis işlerinin yüksek tek haneli bir yüzdesini oluşturuyordu. Pandeminin azalması ve tüketici talep eğilimlerinin değişmesiyle birlikte diğer birçok Büyük Teknoloji şirketi de aynı dönemde çalışan sayısını azalttı.

İNSAN ÇALIŞAN BULMA İHTİYACI AZALIYOR 

Şimdi, birçok işveren, başlangıçta sıradan ve tekrarlayan görevler ve sonunda daha karmaşık işler için yapay zekanın gücünden yararlanmanın yollarını arıyor böylece bordrolarında aynı düzeyde insan çalışan bulundurma ihtiyacını azaltıyor.

Jassy'nin, Haziran ayında kendi çalışanlarına bu yeni yapay zeka destekli çağı karşılamaları için bir uyarı atışı yaptı. Jassy aynı zamanda otobüste herkese yer olmayacağını da vurguladı:

Şirket genelinde yapay zekayı yaygın olarak kullanarak verimlilik artışı elde ettiğimizden, bunun toplam kurumsal iş gücümüzü azaltacağını umuyoruz.

 

