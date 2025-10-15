Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak!

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik galibiyetle 9 puana ulaşarak grupta üst sıralarda yer alma hedefini güçlendirdi. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye'nin hedefi İspanya'yı geçerek doğrudan Dünya Kupası'na katılmak!

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki heyecanını Kasım ayında oynanacak kritik maçlarla sürdürüyor. Türkiye Gürcistan karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle grupta 9 puana ulaşarak hem liderlik hem de play-off ihtimali için avantaj sağladı.

Ay-yıldızlı ekibimiz bir sonraki sınavını 15 Kasım'da Türkiye-Bulgaristan maçında verecek.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye-Bulgaristan maç biletleri satışa henüz çıkmadı. Biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa sunulması bekleniyor. Taraftarlar, satışın başlamasıyla birlikte Timsah Arena’da milli takımı destekleme fırsatını yakalayacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Bulgaristan maçıTürkiye’nin ev sahipliğinde Bursa’daki Timsah Arena’da oynanacak. Maç 15 Kasım 2025 günü saat 20.00'de başlayacak. Yayın kanalı henüz netleşmedi fakat Tv8 ekranlarından yayınlanması öngörülüyor.