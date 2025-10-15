Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak!

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena&#039;da oynanacak!
Türkiye, Bulgaristan, Dünya Kupası Elemeleri, Timsah Arena, Bursa, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak şimdiden sorgulanmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki mücadelesini Kasım ayında oynanacak iki kritik maçla sürdürecek. Türkiye, gruptaki son iki karşılaşmasında Bulgaristan ve İspanya ile kozlarını paylaşacak!

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik galibiyetle 9 puana ulaşarak grupta üst sıralarda yer alma hedefini güçlendirdi. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye'nin hedefi İspanya'yı geçerek doğrudan Dünya Kupası'na katılmak!

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak! - 1. Resim

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki heyecanını Kasım ayında oynanacak kritik maçlarla sürdürüyor. Türkiye Gürcistan karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle grupta 9 puana ulaşarak hem liderlik hem de play-off ihtimali için avantaj sağladı.

Ay-yıldızlı ekibimiz bir sonraki sınavını 15 Kasım'da Türkiye-Bulgaristan maçında verecek.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak! - 2. Resim

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye-Bulgaristan maç biletleri satışa henüz çıkmadı. Biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa sunulması bekleniyor. Taraftarlar, satışın başlamasıyla birlikte Timsah Arena’da milli takımı destekleme fırsatını yakalayacak. 

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak! - 3. Resim

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Bulgaristan maçıTürkiye’nin ev sahipliğinde Bursa’daki Timsah Arena’da oynanacak. Maç 15 Kasım 2025 günü saat 20.00'de başlayacak. Yayın kanalı henüz netleşmedi fakat Tv8 ekranlarından yayınlanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdiALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Borcu neden final yapıyor, devam edecek mi? 29. bölüm tarihi merak ediliyor - HaberlerCan Borcu neden final yapıyor, devam edecek mi? 29. bölüm tarihi merak ediliyorALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyor - HaberlerALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyorYarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları - HaberlerYarım altın ne kadar? 15 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatlarıSağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerSağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?Dünya Kupası play-off ne zaman, nasıl olacak, tek maç mı? World Cup Play-Off formatı gündemde - HaberlerDünya Kupası play-off ne zaman, nasıl olacak, tek maç mı? World Cup Play-Off formatı gündemdeFenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacaklar - HaberlerFenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacaklar
Sonraki Haber Yükleniyor...