Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç Timsah Arena'da oynanacak!
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak şimdiden sorgulanmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki mücadelesini Kasım ayında oynanacak iki kritik maçla sürdürecek. Türkiye, gruptaki son iki karşılaşmasında Bulgaristan ve İspanya ile kozlarını paylaşacak!
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merakla araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Gürcistan karşısında elde ettiği 4-1’lik galibiyetle 9 puana ulaşarak grupta üst sıralarda yer alma hedefini güçlendirdi. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye'nin hedefi İspanya'yı geçerek doğrudan Dünya Kupası'na katılmak!
TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Millilerimiz 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki heyecanını Kasım ayında oynanacak kritik maçlarla sürdürüyor. Türkiye Gürcistan karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle grupta 9 puana ulaşarak hem liderlik hem de play-off ihtimali için avantaj sağladı.
Ay-yıldızlı ekibimiz bir sonraki sınavını 15 Kasım'da Türkiye-Bulgaristan maçında verecek.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye-Bulgaristan maç biletleri satışa henüz çıkmadı. Biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa sunulması bekleniyor. Taraftarlar, satışın başlamasıyla birlikte Timsah Arena’da milli takımı destekleme fırsatını yakalayacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-Bulgaristan maçıTürkiye’nin ev sahipliğinde Bursa’daki Timsah Arena’da oynanacak. Maç 15 Kasım 2025 günü saat 20.00'de başlayacak. Yayın kanalı henüz netleşmedi fakat Tv8 ekranlarından yayınlanması öngörülüyor.