KYK ek yerleştirmeye kimler başvurabilir? Başvurular başladı

KYK ek yurt başvuruları başladı. GSB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek yerleştirme döneminde yurt başvuruları 15-17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

KYK EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK ek yurt başvurularına, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra özel yetenek sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler de başvurabiliyor. Ayrıca, yatay veya dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim (yüksek lisans veya doktora) gören öğrenciler ve birinci üniversitesinden mezun olduktan sonra ikinci üniversitesini okuyanlar da bu süreçten yararlanabiliyor.

GSB tarafından yapılan açıklamada, yurtlara yerleştirme işlemlerinin boş kontenjan durumuna göre belirleneceği belirtildi. Ayrıca başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB 444 0 472 hattı ve KYK_Destek kanalları üzerinden bilgi alabiliyor.

YURT ÇIKMAYANLAR EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR Mİ?

Daha önce yapılan KYK yurt başvurularında yerleşemeyen öğrenciler, ek kontenjan başvurusuna doğrudan katılamıyor. Bu dönem yalnızca ek yerleştirme, özel yetenek, geçiş veya lisansüstü öğrencileri için geçerli. Ancak boş kontenjanların belirlenmesi durumunda, ilerleyen haftalarda yeni bir ek yerleştirme duyurusu yapılabiliyor.

KYK ek yerleştirme süreci, ilk başvuru döneminde yurt hakkı kazanamayan öğrenciler için bir alternatif oluşturmuyor. Öğrenciler, yurt sonuçlarını ve yerleştirme durumlarını daha sonra e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

Başvurular 15 Ekim’de başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihler arasında e-Devlet üzerinden işlem yapılabiliyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Tüm KYK ek yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin “GSB Yurt Başvurusu” sekmesi üzerinden giriş yapması gerekiyor.

2025-2026 KYK YURT ÜCRETLERİ

6 farklı oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor:

1. tip oda: 750 TL

2. tip oda: 850 TL

3. tip oda: 850 TL

4. tip oda: 1050 TL

5. tip oda: 1150 TL

6. tip oda: 1250 TL

Ücretler aylık olarak banka aracılığıyla yatırılıyor. Ödemelerin her ayın son günü saat 23.00’e kadar tamamlanması gerekiyor. Resmi tatillere denk gelen son günlerde ödeme süresi ilk iş gününe uzatılıyor.