Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz!

Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması hakkında açıklamalarda bulundu.

"CEZALANDIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Fenerbahçe Başkanı, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Profesyonel bir karar aldıkalrını belirten Saran, "Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz" dedi.

'AYRILIK' CEVABI

Başken Saran, iki futbolcunun devre arası transfer döneminde gönderilme ihtimalleriyle ilgili yöneltilen soruyu, "Henüz böyle bir karar alınmadı. Önce konuşacağız, durumu değerlendireceğiz" şeklinde cevapladı.