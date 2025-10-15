Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz!

Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran&#039;dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında konuştu. Saran, iki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan gönderilme ihtimallerine dair yöneltilen soruya cevap verdi.  

Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz! - 1. Resim

"CEZALANDIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Fenerbahçe Başkanı, "Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Profesyonel bir karar aldıkalrını belirten Saran, "Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz" dedi.

Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz! - 2. Resim

'AYRILIK' CEVABI

Başken Saran, iki futbolcunun devre arası transfer döneminde gönderilme ihtimalleriyle ilgili yöneltilen soruyu, "Henüz böyle bir karar alınmadı. Önce konuşacağız, durumu değerlendireceğiz" şeklinde cevapladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KYK ek yerleştirmeye kimler başvurabilir? Başvurular başladıFatih Ürek kalp krizi geçirdi, kalbi durdu! Son durumu merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz! - SporG.Saray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz!Sadettin Saran, Tedesco kararını ilk kez açıkladı: Babamın oğlu değil! - SporTedesco kararı açıklandı: Babamın oğlu değil!Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin başı dertte: Savcılık el koydu - SporBeşiktaş'ın eski yıldızının başı dertte: Savcılık el koyduİki attı, bir rekor daha kırdı! Cristiano Ronaldo'nun '1000 gol' hedefinde son durum - Sporİki attı, bir rekor daha kırdı! 1000 gol hedefinde son durumIcardi'nin 'yeni sözleşme' planı! Kararını verdi, 4 milyon euro bonusu sildi - SporGalatasaray kararını verdi! Icardi'nin 'yeni sözleşme' planıSpor yazarları, A Milli Takım için ne dedi? 'İspanya'ya mesaj yolladık' - SporSpor yazarları, Milli Takım'ın zaferini yazdı
Sonraki Haber Yükleniyor...