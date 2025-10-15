Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin başı dertte: Savcılık el koydu

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin başı dertte: Savcılık el koydu

Beşiktaş'tan Serie A temsilcisi Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile’nin futbol okulu 'Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati' mühürlendi. Savcılık tarafından İtalyan golcü başta olmak üzere oyuncunun aile üyelerinden 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin Torre del Greco’da bulunan futbol okulu 'Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati'ye el konuldu ve Torre Annunziata Savcılığı tarafından soruşturma açıldı.

İMAR USUZSÜLÜĞÜ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torre Annunziata Savcılığı, tesislerde imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini tespit etti. Bunun üzerine 35 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun aile üyelerinden 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı parsellerde ormanlık alanı otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü ve asfalt kaplama yaptığı belirtildi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Ciro Immobile, 20 Mart'ta açılışını yaptığı akademi hakkında, "Torre del Greco'da adımın geçtiği spor tesisiyle ilgili haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu durum beni özellikle üzüyor, çünkü birçok çocuğu ve genci spor yapma ve eğlenme fırsatından mahrum bırakıyor. Spor merkezine, alanında en iyi profesyonellere güvenerek, yalnızca onlara yeterli bir alan sağlamak için yatırım yaptım. Profesyonellerin alandaki çalışmaların yasallığını kanıtlayacaklarından eminim ve devam eden soruşturmanın gerçekleri açıklığa kavuşturup eylemlerimizin doğruluğunu ortaya çıkarmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

