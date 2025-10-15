Icardi'nin 'yeni sözleşme' planı! Kararını verdi, 4 milyon euro bonusu sildi

Barış Alper Yılmaz'a sezon başında astronomik teklif yapan NEOM Kulübü'nün, ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü. Golcü futbolcunun, menajeri ve avukatı olan Elio Letterio Pino'dan NEOM'u bekletmesini istediği öğrenildi.

3 YILLIK İMZA İÇİN İNDİRİM PLANI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek istiyor. 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalamayı hedefleyen 32 yaşındaki oyuncu, ücretinde indirim yapmaya hazır.

6 MİLYON EUROYA İMZA ATABİLİR

Galatasaray, 6 milyon euro garanti ücret alan tecrübeli futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon euro daha ödüyor. Böylece yıldız oyuncunun maaşı 10 milyon euroya çıkıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arjantinli forvet, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek, 6 milyon euroya Galatasaray'a imza atacağını söyledi.

9 MAÇTA 5 GOL

Fazla kilosu nedeniyle eleştiriler alan ve fiziksel olarak kasım ayında tam anlamıyla hazır olması beklenen Mauro Icardi, ağır sakatlık dönüşü bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 defa fileleri havalandırdı.