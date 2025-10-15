Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osman Bektaş'tan iki kent için kritik uyarı! "Uşak Bloğu enerjisini kuzeye taşıyor"

Osman Bektaş'tan iki kent için kritik uyarı! "Uşak Bloğu enerjisini kuzeye taşıyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osman Bektaş&#039;tan iki kent için kritik uyarı! &quot;Uşak Bloğu enerjisini kuzeye taşıyor&quot;
Deprem, Manisa, Balıkesir, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken ifadeler kullanan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Uşak Bloğu'nun enerjisini kuzeye taşıdığına" dikkat çekerek Manisa ve Balıkesir için uyarıda bulundu.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin, Batı Anadolu'daki daha büyük bir gerilme sürecinin işareti olabileceğini söyledi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Uşak Bloğu'nun deformasyonunu kuzeye, Kütahya Bloğu'na aktardığını belirtti.

"MANİSA VE BALIKESİR'E DİKKAT EDİLMELİ"

Bektaş, "Gediz ve Simav faylarıyla sınırlanan ve M6-7 büyüklüğündeki depremler üretebilen Uşak Bloğu, enerjisini kuzeye taşımaktadır. Her iki bloğun batısı M4 deprem kümesiyle gerildiğinden, Manisa ve Balıkesir’e dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bektaş’ın açıklaması, son haftalarda Ege ve Marmara bölgelerinde artan sarsıntıların ardından kamuoyunda dikkat çekti. Uzmanlar ise Batı Anadolu’nun genişlemeye dayalı tektonik yapısı nedeniyle bölgede sık sık orta büyüklükte depremler yaşandığını, bu tür hareketliliğin zaman zaman daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini belirtiyor.

