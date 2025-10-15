Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli Takım coştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu

Milli Takım coştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu

Güncelleme:
Milli Takım coştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın gol sevinci gündem oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gol sevinci ise gündem oldu. Erdoğan'ın sevindiği anlarda Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Kavelaşvili'nin üzgün anları kameralara yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında  A Milli Futbol Takımımız Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

Millilerin gollerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci karşılaşmaya damga vurdu. 

Milli Takım coştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu - 1. Resim

ERDOĞAN MUTLU, KAVELAŞVİLİ ÜZGÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük sevinç yaşarken, takımı geride olan Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Kavelaşvili'nin mimik hareketleri ekranlara yansıdı. Ardından Kavelaşvili'nin moralinin çok bozulduğu ve maçı izlemeye devam ettiği gözlendi. Ekranlara yansıyan bu anlar, sosyal medyada gündem oldu.

