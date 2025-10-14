Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan maçını tribünden izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşmaya tribünden takip etti.
Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.
