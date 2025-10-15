Muğla'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Muğla'daki 4,1'lik depremle yürekler ağza gelmişti, bu gece sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

MARMARİS'TE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 05:02 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,1 olarak duyurdu. Marmaris merkezli deprem yerin 34 kilometre altında gerçekleşti, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede son günlerde sıklaşan bu sarsıntılar korkutmaya devam etti. Öte yandan gece saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesinde de bir deprem meydana geldi. Hepsi AFAD'ın son depremler listesinde yer aldı.

BALIKESİR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Artçıların aralıksız sürdüğü Balıkesir Sındırgı'da da dün akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde olan şiddetli sarsıntı birçok yerde hissedildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.