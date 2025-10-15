Hukuk öğrencisi seri katil çıktı! Dört kişiyi öldürdü, ‘Zevk alıyorum’ dedi

Brezilya’da hukuk öğrencisi olan Ana Paula Veloso Fernandes kısa sürede birden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 36 yaşındaki hastalıklı öğrenci, 5 ayda 4 kişiyi zehirleyerek öldürdü. Cinayetlerden önce de zehrin gücünü test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf etti.

Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü. Savcılık, ikizi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da kendisine yardım ettiğini düşünüyor. Üçüncü cinayeti, para karşılığı Da Silva’nın babası Neil Correia da Silva oldu. Son olarak mayıs ayında, romantik ilişki yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i öldürdü.

"ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALIYOR"

Emniyet Genel Müdürü Halisson Ideiao, “Ana Paula öldürmekten zevk alıyor. Motivasyonunun pek bir önemi yok, o öldürmek istiyor” dedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI İÇİNDE...

Polis, Fernandes’in eski erkek arkadaşını da zehirli pastayla öldürmeye teşebbüs ettiğini bildirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.