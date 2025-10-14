Kobra Murat “Cinayeti çözdüm” demişti! Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz harekete geçti

26 Eylül 2025'te, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşlarıyla eğlenirken, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölüm nedeni hala konuşulurken, vefatının nedeni ise toplumda büyük bir tartışma konusu oldu. İddialar o kadar karmaşık ve çarpıcı hale geldi ki, dava cinayet bürosunun sorumluluğuna verildi.

DNA İNCELEMESİ SONUÇLANDI

Şarkıcı Güllü’nün otopsi esnasında alınan tırnak örneklerinin sonuçları birkaç gün önce açıklandı, yapılan incelemede tırnaklarda başka bir kişiye ait DNA izi bulunmadı.

Güllü'nün ölmeden önce çekilen son görüntüsü

KOBRA MURAT’TAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ: CİNAYETİ ÇÖZDÜM

Konu üzerine senaryolar türetilmeye devam ederken, Kobra Murat sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Güllü'nün ‘cinayetini’ çözdüğünü öne sürdü. Açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum. Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık… Kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu duyuyor, 'O ne lan?' diyip hiddetle odaya oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü böyle itiyor. Sultan. Bence Sultan.”

GÜLLÜ’NÜN OĞLUNDAN KOBRA MURAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu iddianın ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz Hamza Gülter, harekete geçti. Gülter, iddia sahibi Kobra Murat hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgi yaymak’ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Avukat aracılığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda Kobra Murat olarak bilinen sanatçı Murat Divandiler hakkında yakın tarihte vefat eden ve kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçısı olan oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter adına avukatı olarak vekaleten kişinin hatırasına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14.10.2025 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.”

GÜLLÜ’NÜN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Öte yandan Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un Adli Tıp Raporu çıktı. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni yüksekten düşme olarak belirlendi. Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi. Çınarcık'taki evinin 5, katındaki penceresinden aşağıya düşen Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.

Güllü'nün düştüğü pencere