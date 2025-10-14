Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Orhan'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu
Burak Özçivit’in yüksek ücret talebi nedeniyle Kuruluş Orhan dizisinden ayrılmasının ardından, başrol için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varıldı. ATV’de ekrana gelecek olan bu büyük prodüksiyon için genç oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini konu alan "Kuruluş Osman" dizisinin devamı niteliğinde hazırlanan yeni proje "Kuruluş Orhan" için geri sayım resmen başladı. Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'nin gençlik yıllarını ve devletin büyüme sürecini konu alacak.

MERAK EDİLEN ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Yeni bölümleri merak uyandıran dizide, başrolü genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu üstlenecek. Yazıcıoğlu'nun Orhan Gazi karakterini üstlenecek olması, hem hayranlarını hem de dizi tutkunlarını oldukça heyecanlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosu ve prodüksiyon detayları kadar, başrol oyuncusunun alacağı ücret de magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri haline geldi. Uzun süredir merak edilen bu konuya ise TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklık getirdi.

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu - 1. Resim

BÖLÜM BAŞI 3 MİLYON TL’YE ANLAŞMIŞ

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın verdiği bilgilere göre, Mert Yazıcıoğlu’nun "Kuruluş Orhan" dizisinde bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

Mehmet Üstündağ’ın aktardığına göre, Kuruluş Orhan dizisinde Orhan karakteri için ilk teklif Kıvanç Tatlıtuğ’a, ardından da Birkan Sokullu’ya götürüldü. Rol, nihayetinde üçüncü aday olan Mert Yazıcıoğlu’na verildi.

Öte yandan, Burak Özçivit’in diziden ayrılma sebebinin, bölüm başı talep ettiği 4,5 milyon TL’lik ücretin kabul edilmemesi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Mert Yazıcıoğlu’nun ise Kuruluş Orhan dizisinde bölüm başı 3 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu - 2. Resim

Kuruluş Orhan dizisinin 7. sezon 195. bölümün Ekim 2025’in ikinci veya üçüncü haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.

