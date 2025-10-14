Enfes bir akşam 2 sezon ne zaman? 9. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde

Netflix'in yeni dizisi Enfes Bir Akşam, TIMS & B Productions imzasıyla 10 Ekim'de yayın hayatını başladı.

Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in paylaştığı dizinin senaryosu Meriç Acemi tarafından yazılırken, yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstleniyor. İzleyiciler, dizinin ikinci sezon çıkış tarihini şimdiden merak ediyor.

ENFES BİR AKŞAM 2. SEZON NE ZAMAN?

Enfes Bir Akşam dizisinin 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yapımcılardan ve yayın kuruluşlarından açıklama gelmedi.

Enfes Bir Akşam'ın birinci sezonu 10 Ekim'de yayınlandı. Dizi 8 bölümden oluşuyor ve ikinci sezonun yayınlanmaması muhtemel duruyor.

EFES BİR AKŞAM 9.BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Başrollerinde Aslı Enver, Engin Akyürek, Serkan Altunorak, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Ahmet Utlu gibi isimlerin yer aldığı Enfes Bir Akşam dizisinin şu anda 9. bölümü yoktur.