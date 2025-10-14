Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri netleşti

- Güncelleme:
EuroLeague’in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos’la karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında kritik öneme sahip mücadele, Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak. Olympiakos-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri araştırılıyor.

EuroLeague’in 4. haftasında Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşması bu akşam oynanıyor. Sıralamadaki konumunu yükseltmek isteyen temsilcimiz, Yunanistan deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. 

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in prestijli maçları, Türkiye'de basketbol tutkunları için erişilebilir yayın seçenekleriyle takip edilebiliyor. Olympiakos-Anadolu Efes mücadelesi, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

S Sport, sezon boyunca temsilcilerimizin Avrupa'daki performanslarını kesintisiz aktaran güvenilir bir platform olarak öne çıkıyor. 

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES MAÇI NEREDE İZLENİR?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden evden izlenebilecek. 

Dijital platformlar açısından, S Sport Plus uygulaması mobil ve akıllı TV'lerde sorunsuz erişim sağlıyor. Maçı izlemek için S Sport aboneliği gerekiyor. 

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’a 14 Ekim Salı günü saat 21.15’te konuk olacak. 

Anadolu Efes, bugüne kadar Olympiakos ile Avrupa kupalarında 55 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Efes 27 galibiyet, 28 yenilgi aldı. EuroLeague’de oynanan son 51 karşılaşmanın ise 26’sını Efes kazandı.

