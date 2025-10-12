Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur?

Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan&#039;ı yenerse, yenilirse ne olur?
Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, İspanya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenerek 6 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. Kalan maçlarda Gürcistan evinde ve İspanya deplasmanında puan toplayacak. Türkiye E Grubu puan durumu merak edilirken Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur taraftarın gündeminde.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı. Türkiye'nin Bulgaristan zaferi, Vincenzo Montella yönetimindeki takımı grupta avantajlı konuma taşırken, 14 Ekim'deki Gürcistan maçı kritik öneme sahip. Grup tablosu ve kalan fikstür, Ay-Yıldızlılar'ın turnuva yolundaki senaryolarını şekillendiriyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan’ı mağlup ederse puanını 9’a çıkararak E Grubu’nda ikincilik koltuğunu koruyacak. Bu sonuç, Ay-Yıldızlı ekibe play-off turu şansı kazandıracak.

Elemelerde grup ikincileri, UEFA Uluslar Ligi’nden gelen dört grup lideriyle birlikte play-off maçlarına çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu eşleşmeler sonunda, 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Ancak Türkiye’nin beraberlik ya da mağlubiyet alması durumunda, Gürcistan 6 puana ulaşarak ikincilik yarışına ortak olacak. Böyle bir senaryoda millilerin, kalan Bulgaristan veya İspanya maçlarından mutlaka puan çıkarması gerekiyor. Türkiye’nin grup üçüncüsü olması ise Dünya Kupası şansının sona ermesi anlamına gelecek.

Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur? - 1. Resim

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE KAÇINCI SIRAYA YÜKSELİR?

Türkiye, Gürcistan karşısında alacağı galibiyetle 9 puana ulaşacak ve E Grubu’nda ikinci sıradaki yerini koruyacak. Lider İspanya’nın sadece 3 puan gerisinde bulunan Ay-Yıldızlı ekip, bu galibiyetle play-off hattını garantilemiş olacak.

Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur? - 2. Resim

TÜRKİYE E GRUBU PUAN DURUMU! 

1. İspanya | 9 puan

2. Türkiye | 6 puan

3. Gürcistan | 3 puan

4. Bulgaristan | 0 puan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atlantik’te tehlikeli yakınlaşma! Rus denizaltısı yeniden Fransa'da yüzeye çıktıSuriye zirvesi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! 'Kapsamlı işbirliği sürecek'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Futbol kariyeri gündemde! - HaberlerBerke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Futbol kariyeri gündemde!Berke Özer Milli takım kampından neden ayrıldı? Milli kaleciden açıklama geldi! - HaberlerBerke Özer Milli takım kampından neden ayrıldı? Milli kaleciden açıklama geldi!Kar yağışı uyarısı! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar bekleniyor? - HaberlerKar yağışı uyarısı! Ne zaman kar yağacak, hangi illerde kar bekleniyor?Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kariyeri, yaşı ve oynadığı diziler - HaberlerTaşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kariyeri, yaşı ve oynadığı dizilerBursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Menemen Belediyespor ile karşılaşacak - HaberlerBursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Menemen Belediyespor ile karşılaşacakFenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerFenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...