Türkiye E Grubu puan durumu! Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı. Türkiye'nin Bulgaristan zaferi, Vincenzo Montella yönetimindeki takımı grupta avantajlı konuma taşırken, 14 Ekim'deki Gürcistan maçı kritik öneme sahip. Grup tablosu ve kalan fikstür, Ay-Yıldızlılar'ın turnuva yolundaki senaryolarını şekillendiriyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan’ı mağlup ederse puanını 9’a çıkararak E Grubu’nda ikincilik koltuğunu koruyacak. Bu sonuç, Ay-Yıldızlı ekibe play-off turu şansı kazandıracak.

Elemelerde grup ikincileri, UEFA Uluslar Ligi’nden gelen dört grup lideriyle birlikte play-off maçlarına çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu eşleşmeler sonunda, 4 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Ancak Türkiye’nin beraberlik ya da mağlubiyet alması durumunda, Gürcistan 6 puana ulaşarak ikincilik yarışına ortak olacak. Böyle bir senaryoda millilerin, kalan Bulgaristan veya İspanya maçlarından mutlaka puan çıkarması gerekiyor. Türkiye’nin grup üçüncüsü olması ise Dünya Kupası şansının sona ermesi anlamına gelecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE KAÇINCI SIRAYA YÜKSELİR?

Türkiye, Gürcistan karşısında alacağı galibiyetle 9 puana ulaşacak ve E Grubu’nda ikinci sıradaki yerini koruyacak. Lider İspanya’nın sadece 3 puan gerisinde bulunan Ay-Yıldızlı ekip, bu galibiyetle play-off hattını garantilemiş olacak.

TÜRKİYE E GRUBU PUAN DURUMU!

1. İspanya | 9 puan

2. Türkiye | 6 puan

3. Gürcistan | 3 puan

4. Bulgaristan | 0 puan