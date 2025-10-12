Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Takım'ı resmen tehdit ettiler: Oyuncumuzu göndermeyiz

A Milli Takım'ı resmen tehdit ettiler: Oyuncumuzu göndermeyiz

A Milli Takım’ın Bulgaristan’ı 6-1 yendiği maçta sonradan oyuna giren Can Uzun’un milli formayla yeterli süre alamaması, Alman basınında gündem oldu. Frankfurt kulübü, genç oyuncunun daha fazla oynatılması için TFF ile temasa geçti; taleplerinin karşılanmaması halinde ise milli takıma göndermeme tehdidinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen Can Uzun, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve 21 dakika süre aldı.

Gürcistan deplasmanının kadrosunda yer almayan genç isim, İspanya müsabakasında da yedek kulübesinde kalmıştı.

Uzun'un milli maçlarda süre bulamaması Alman basınında gündem oldu ve dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

FRANKFURT CEPHESİ TFF İLE GÖRÜŞTÜ

Bild'in Bulgaristan maçı öncesi yayımlanan haberine göre; Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt, oyuncunun A Milli Takım'da gerekli süreyi alamaması nedeniyle rahatsız.

Alman kulübünün Can Uzun'un daha fazla süre alması için TFF ile görüştüğü ve oyuncuya şans verilmesini talep ettiği belirtildi.

A Milli Takım'ı resmen tehdit ettiler: Oyuncumuzu göndermeyiz - 1. Resim

"GÖNDERMEYİZ" TEHDİDİ

Frankfurt'un, taleplerinin karşılanmaması halinde Can Uzun'u milli takıma göndermemekle tehdit ettiği ifade edildi. Ancak bu durumun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

A Milli Takım'ı resmen tehdit ettiler: Oyuncumuzu göndermeyiz - 2. Resim

"HİKAYE OLUŞTURMAYI ÇOK SEVİYORSUNUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçının ardından gelen "Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti:

"Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor."

Bu sezon Frankfurt formasıyla 9 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

