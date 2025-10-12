İspanya'da manşetler Arda Güler! "Becerilerini birleştirdi, takıma liderlik etti"

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda dün akşam kritik Bulgaristan deplasmanına konuk oldu. İspanya maçında yaşanan hezimeti unutturmak isteyen milliler, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maça damga vuran isim ise 1 gol, 2 de asist üreten Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen ve İspanya'da büyük beğeni toplayan yıldız isim, bu kez ay-yıldızlı forma ile galibiyetin mimarları arasına adını yazdırdı. İspanyol basını, Güler'in bu performansını manşete taşıdı.

İşte İspanyolların Real Madridli milli yıldız için attığı başlıklar...

Marca: Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti.

Yahoo: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin üstünlüğünü kanıtladı.

AS: Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti.

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Real Madrid: Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu.

Okdiario: Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi.

Eurosport: Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti.

"TAKIMINA LİDERLİK ETTİ"

Vavel: Türkiye deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik ezici bir skorla mağlup etti.

Eldesmarque: Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti.

MSN: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin Bulgaristan'ı hezimete uğrattığı maçta gösteri yaptı.