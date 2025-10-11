Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İspanya, Gürcistan'ı eli boş gönderdi

İspanya, Gürcistan'ı eli boş gönderdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya, Gürcistan&#039;ı eli boş gönderdi
İspanya, Gürcistan, Avrupa Elemeleri, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

İspanya'nın Elche şehrindeki Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 24. dakikada Yeremi Pino'nun golüyle 1-0 öne geçerken 30. dakikada ise Ferran Torres, penaltı kaçırdı. İspanya, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maç da 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla, İspanya, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve grupta liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı: Tam 5 gol katkısıGiresun'un yerel şarkıcısı Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı: Tam 5 gol katkısı - SporArda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptıNijerya Milli Takımı uçağında korku dolu anlar! Osimhen ve Ndidi... - SporNijerya Milli Takım uçağında korku dolu anlarA Milli Takım'dan Bulgaristan'da 6 gollü tarihi zafer - SporA Milli Takım'dan 6 gollü tarihi zaferErol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndü - SporErol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndüNorveç, Haaland'ın coştuğu maçta İsrail'i darmadağın etti: Hem protesto hem gol yağmuru - SporNorveç, İsrail'i Haaland ile darmadağın etti!Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan basın toplantısı kararı - SporFenerbahçe'de Sadettin Saran'dan basın toplantısı kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...